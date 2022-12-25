Губернатор Томской области держит на контроле строительство Коммунального моста

Фото: Алёна Мищенко

Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил в прямом эфире 25 декабря 2022 года. Глава региона ответил на ряд вопросов, которые больше всего волнуют горожан. Коммунальный мост стал одним из самых часто задаваемых вопросов.

Владимир Мазур отметил, что он знаком с жалобами, которые поступают в ходе строительства моста. Также он осведомлен о том, что поступали вопросы по поводу качества уложенных плит после ремонта первых двух полос моста.

Также было отмечено, что покрытие временным и уложено в холодное время года. Глава Томской Области держит ситуацию со строительством Коммунального моста на личном контроле.

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