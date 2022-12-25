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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:34

В Томске в конце мая 2023 года откроют хирургический корпус

С таким заявлением выступил Владимир Мазур
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Пыхалова Юлия

Фото: Пыхалова Юлия

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе прямого эфире ответил на частые вопросы от томичей. Один из них - сроки по открытию хиркорпуса.

"Из семи операционных три уже смонтированы, четыре в пути. В конце мая - июне медучреждение планируют открыть", - сказал Владимир Мазур.

Напомним, строительство хирургического корпуса онкологического диспансера началось в 2019 году. Общая стоимость объекста составила почти 3,9 миллиарда рублей. Из них почти 1 800 млн. составила стоимость медобрудования.

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