Житель Томска выловил почти 100 штук рыбы за один раз

Фото: Рыбалка 70 региона

Житель Томска поделился в социальной сети своим хорошим уловом, который ему удалось добыть на реке региона. Мужчина отметил, что за один раз он "достал" почти 100 голов рыбы, что достаточно много. О своей радости мужчина рассказала в телеграм-канале "Рыбалка регион 70".

"Всем доброго дня! В субботу ездил на ту же Мазиху) в 10:00 вышел на лёд. ветер дует, снег метет, палатку кое-как поставил, но труды не напрасны, итог 98 шт", - пишет рыбак.

Любитель зимней рыбалки из Томской области отметил, что лучше всего клев был с 10 до 12 утра, тогда ему удалось выловить как можно больше рыбы.

Журналист "КП-Томск" предположил, что удачливому рыбаку удалось выловить карасей.

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