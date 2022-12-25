В Томской области за сутки ковидом заболел 31 человек

Фото: Пыхалова Юлия

Сегодня, 25 декабря 2022 года, в Томской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 158 398 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 156 714 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 595 заболевших коронавирусной инфекцией, 52 пациента скончалось, 6 176 выздоровели.

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