Губернатор Томской области Мазур проведет прямой эфир 25 декабря

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур проведет прямой эфир для жителей региона в воскресенье, 25 декабря. Все желающие могут поучаствовать в диалоге, задав волнующие вопросы. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы региона.

"Трансляция пройдёт в томском эфире телеканала «Россия 24», на моих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в официальных сообществах Томской области в этих соцсетях и по вашим просьбам – здесь, в Телеграме", - прокомментировал губернатор.

Кроме того, вопросы можно задать на автоответчик по номеру 8 (3822) 518-191. Губернатор Томской области выступит 25 декабря, в воскресенье, в 17.00 по местному времени.

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