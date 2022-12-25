В Томске на дорогах города работало почти 100 единиц снегоуборочных машин

Фото: Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает, что на дорогах города продолжают свою работу специальные машины по очистке улиц от снега. В ночь с 24 на 25 декабря 2022 года было задействовано 91 единиц спецтехники, в дневное время - 97 единиц. Уборка продолжится до конца снегопада.

"Ночью механизированные звенья убирали и вывозили снег из центральной части города, района пл. Южная, пр. Фрунзе, Кирова и других улиц. Сегодня днем спецтехника работает на ул. Елизаровых, Пушкина, Д. Ключевская, пр. Комсомольский и не только. Тракторы и мини-погрузчики вышли на очистку тротуаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в устранении излишек снега задействована специальная техника, в том числе пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины и другие.

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