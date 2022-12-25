В Томске на озере Боярское пройдет акция по зимнему плаванию

Фото: Сообщество "Томские моржи"

В Томске в воскресенье, 25 декабря, пройдет акция по зимнему плаванию на озере Боярское. В мероприятии могут принять участие все желающие томичи. Информация об этом сообщается в группе "Томские моржи".

"Федерация зимнего плавания Томской области "Томские Моржи" и Федерация зимнего плавания России проводят общероссийскую акцию "Закалённая Россия - Сильная страна". Акция проходит 4 год подряд во всех регионах нашей страны", - говорится в сообщении. Уточняется, что в событии могут принять участие все желающие жители Томской области. Старт акции назначен на воскресенье, 25 декабря, в 13.00 дня.

Возрастное ограничение 6+

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