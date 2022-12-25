В Томске 25 декабря выпадет снег и будет до -6 градусов

На дорогах сохранится гололедица. Фото: Алёна Голева

В воскресенье, 25 декабря, в Томске ожидается потепление и снегопад, сообщает гидрометцентр региона.

Днем в Томске температура воздуха составит -4…-6 °С. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью -9…-11 °С. На дорогах местами гололедица

В Томской области днем температура составит -4…+1°С, местами до -9 °С. Температура ночью -8…-13 °С, местами до -18 °С, по западу -2…-7°С. Небольшой, местами умеренный снег, по западу с мокрым снегом, в отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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