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НовостиОбщество24 декабря 2022 11:00

Жители Кедрового в Томской области жалуются на нашествие волков

Ситуацию держит на личном контроле мэра
Кирилл Колемасов
Ситуация находится у мэра на личном контроле.

Ситуация находится у мэра на личном контроле.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Telegram-канале мэра Кедрового Нелли Соловьевой появился пост о том, что жители активно обсуждают волков на территории города. Градоначальник заявила, что ситуацию она держит на личном контроле.

«Завтра, 24 декабря, на нашу территорию планируется приезд специалиста Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области», - сообщила мэр.

Уточняется, что планируется провести встречу с целью решить вопрос о численности волков.

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