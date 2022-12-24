Жители Кедрового в Томской области жалуются на нашествие волков

Ситуация находится у мэра на личном контроле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Telegram-канале мэра Кедрового Нелли Соловьевой появился пост о том, что жители активно обсуждают волков на территории города. Градоначальник заявила, что ситуацию она держит на личном контроле.

«Завтра, 24 декабря, на нашу территорию планируется приезд специалиста Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области», - сообщила мэр.

Уточняется, что планируется провести встречу с целью решить вопрос о численности волков.

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