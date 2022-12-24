В Томске ночью вновь устранили колею на Коммунальном мосту

Работы велись в 3 часа ночи.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Специалистам вновь пришлось исправлять дефекты дорожного полотна на Коммунальном мосту, сообщили в пресс-службе мэрии. По информации департамента капитального строительства, работы велись в 3 часа ночи.
«В районе 1-й и 9-й опор специалисты в очередной раз засыпали дорожные дефекты холодными смесями, применив, в том числе, новый состав смеси», - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что если состав смеси покажет хороший результат, то его будут использовать и дальше для устранения дефектов.
Ранее мы рассказывали, что на Коммунальном мосту рабочие заделали образовавшиеся ямы.
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