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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:36

В Томской области еще 45 человек заболели коронавирусом

Один человек скончался
Кирилл Колемасов
26 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

26 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 24 декабря, в Томской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, восьми больным понадобилась госпитализация. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 367 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 26 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 703 человек. Один пациент скончался.

За последние сутки в стране выявлено 6 986 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 54 пациентов скончались, 8 004 выздоровели.

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