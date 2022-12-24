Томская область впервые отправила партию рапсового жмыха для коров в Китай

В декабре из Томской области отправилась первая партия рапсового жмыха для коров Китай, сообщает управление Россельхознадзора по Томской области. Экспорт первых 13 партий проконтролировали сотрудники Томского и Новосибирского управлений.

«Качество и безопасность партий общим весом 265,5т подтверждены результатами лабораторных исследований», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка качества проводилась в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору.

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