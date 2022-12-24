Житель Томска потерял на покупке несуществующий запчасти 15 тысяч рублей

Потерпевшему возмещены утерянные средства в полном объеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области 28-летний мужчина потерял 15 тысяч на покупке несуществующей запчасти в интернете, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Он обратился в дежурную часть ОМВД России по Бакчарскому району.

Полицейские обнаружили в Новосибирске подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя, ранее несудимая местная жительница.

По предварительной информации, девушка решила заработать «легкие деньги» в интернете и разместила с фейкового аккаунта объявление о продаже несуществующей запчасти для двигателя автомобиля.

«Потерпевший, желая приобрести данный товар, перевел мошеннице стопроцентную предоплату, после чего женщина перестала выходить на связь», - говорится в сообщении.

Потерпевшему возмещены утерянные средства в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

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