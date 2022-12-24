Жителя Томской области подозревают в краже лодки с участка знакомого

Возбуждено уголовное дело. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Житель областного центра подал заявлению в полицию о хищении лодки с земельного участка в селе Суйга, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Молчановскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34- летний местный житель, знакомый потерпевшего», - говорится в сообщении.

Лодку нашли в огороде задержанного и передали владельцу. Предварительно, мужчина приехал на участок знакомого, прицепил лодку к снегоходу и увез ее для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело с признаками преступления по ч.2 ст. 158 УК РФ.

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