Пожарные в Томске спасли двух детей из горящего дома в переулке Водопроводном

Фото: Регион-70.

Вечером в Томске, 24 декабря произошел пожар в одноэтажном шестиквартирном доме на пер. Водопроводный, 4, сообщили журналисту КП-Томск в ГУ МЧС по Томской области. Сообщение о возгорании поступило в 20:47.

«В результате пожара обгорела и обрушилась обрешетка крыши дома на площади 320 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные также спасли три человека из горящего здания: 66-летнюю женщину и двух мальчиков 4 и 7 лет. Никто не пострадал.

Ликвидировали пожар в 21:56. На месте работали 8 единиц техники и 27 человек.

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