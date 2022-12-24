В Томске 24 декабря будет -12 градусов и снегопад

В Томской области днем температура составит - 5 — - 10 градусов Фото: Алёна ГОЛЕВА

24 декабря в Томске ожидается потепление и снегопад, сообщает гидрометцентр региона.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег и облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от -10 до -12 градусов ниже нуля. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 15-17 м/с. На дорогах местами гололедица

В Томской области днем температура составит от -5 до -10 градусов, местами до -15, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный 4-9 м/с. На дорогах ожидается гололедица.

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