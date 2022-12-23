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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:40

Житель Томской области отправится в колонию на год за вождение в нетрезвом виде

Он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение
Кирилл Колемасов
Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии поселении

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии поселении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томский районный суд Томской области признал виновным 21-летнего местного жителя за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Летом, 14 августа 2022 года он сель за руль автомобиля, чтобы поужинать с подругой.

«При парковке транспортного средства возле кафе был замечен сотрудниками ГИБДД, зафиксировавшими факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы в колонии поселении. Мужчине также запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля.

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