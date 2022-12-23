Жителям Томска назвали способы сэкономить на такси в новогоднюю ночь

После полуночи 1 января машину лучше вызывать с 2:30 до 4:30 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время новогоднего праздника и накануне томичи вызывают такси чаще, чем в обычные дни. Журналист «АиФ-Томск» узнала у представителей компании «Яндекс Go», как можно сэкономить на поездках в период повышенного спроса на услуги перевозчиков.

В выходные горожане отправятся по магазинам за подарками, поэтому ожидается повышенный спрос на такси. В такие дни эксперты советуют делать заказы до обеда – когда больше свободных машин и ниже цены.

В субботу, 24 декабря, такси будет выгодней заказать до 14:00, а также с 19:00 до 21:00. В воскресенье лучше отправиться в поездку до 18:00.

31 декабря самое выгодное время для вызова такси - до 20:00 и после 22:00.

«После полуночи 1 января машину лучше вызывать с 2:30 до 4:30, так как в это время гуляет много людей и ниже спрос», - сказали представители сервиса.

Самое выгодное время для поездок 1 января - с 08:00 до 11:00, а также после 15:00.

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