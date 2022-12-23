В выходные в Томск придет потепление и снегопады

Синоптики ожидают сильные порывы ветра. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В выходные в Томске ожидается температура воздуха -6 — -16 градусов ниже нуля и снегопады, сообщает томский гидрометцентр. Синоптики ожидают сильные порывы ветра.

В ночь на субботу в областном центре ожидается морозная погода -20 — -22 градуса. Днем температура понизится до -9 — -11 градусов. Днем ожидается небольшой снег, ветер южный 4/9 м/с, ожидаются порывы до 16 м/с.

25 декабря, в воскресенье ночью жителей ожидает -11 — -13 градусов, днем -4 — -6 градусов. Небольшой снег также ожидается. Ветер 4 — 9 м/с, с порывами до 16 м/с.

В Томской области в ночь на субботу 24 декабря температура воздуха составит -15 — -20 градусов, местами -25. Днем станет теплее — -8 — -13 градусов, местами -14 — -19 градусов. Ветер южный 4 – 9 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Возможен небольшой, местами умеренный снег.

Ночная температура воздуха 25 декабря ожидается в районе -9 — -13 градусов, местами -14 — -19 градусов, днем — -1 — -6. Ветер южный 4 – 9 м/c, ожидаются порывы о 16 м/с.

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