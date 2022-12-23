"Доходная часть была увеличена": бюджет Томской области в 2023 году будет более социально ориентированным

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В результате работы согласительной комиссии, в ходе которой были учтены пожелания граждан на публичных слушаниях, в Законодательную Думу Томской области был представлен проект закона о бюджете области на 2023 год с планированием на 2024-2025 годы. Он был принят 22 декабря 2022 года во втором чтении большинством голосов

Оперативному принятию бюджета в ходе заседания облдумы предшествовала очень серьёзная подготовительная работа, рассказал Александр Куприянец, руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе, рассказал

«Мы провели публичные слушания по бюджету, в которых могли принять участие все желающие жители Томской области. К сожалению, откликнулись не такую инициативу не многие граждане. Активнее других были люди из Стрежевого, Александрово, Колпашево и Томска. Очень важную роль сыграла работа согласительной комиссии. В результате доходная часть бюджета была увеличена на 22,7 миллиарда рублей. Это очень существенные деньги», – сказал Куприянец.

В результате доходная часть бюджета составит 105 миллиардов рублей. Это сделает бюджет более социально ориентированным по сравнению с 2022 годом. Что отражает заложенные в Народной программе партии «Единая Россия» приоритеты, направленные на социальные программы в сферах поддержки семей с детьми, медицины, ЖКХ, образования и науки, транспорта и культуры.

Более 7 миллиардов рублей получат местные бюджеты. На ЖКХ будет направлено почти 5,8 миллиардов рублей, в сферу образования – 27 млрд, на медицину – 7,6, в культурную сферу – около 2 млрд. На поддержку социальной политики – 23,8 млрд рублей, на дорожную инфраструктуру – 12,7 млрд.

Председатель комитета по строительству инфраструктуре и природопользованию облдумы Сергей Автомонов рассказал об основных направлениях бюджета.

«Мы продолжаем работать по дорогам. Например, город Томск получит дополнительно 200 млн рублей на безопасные кольцевые дороги нашей агломерации. Продолжим работу южной части транспортной доступности: Аникинская развязка, доступность к Южным воротам – 1, Южным воротам – 2 и Степановке», – прокомментировал Автомонов.

Депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Единая Россия» Олег Правдин:

«Очень рады, что в бюджете на 2023 год мы отстояли 21 миллион. Это будет оплата детских поездок на спортивные соревнования и различные олимпиады».

Общие доходы в бюджет составят 105 млрд рублей, расходы – 100 млрд. Таким образом, образуется профицит бюджета в размере 5 млрд рублей. По словам спикера областного парламента Оксаны Козловской, это сделано для того, чтобы выполнить соглашение с Министерством Финансов РФ, в котором прописаны темпы снижения долговой нагрузки на региональный бюджет и уменьшение объемов заимствований.