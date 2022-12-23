В Томске ввели новые противоэпидемиологические меры в образовательных учреждениях

В случае выявление признаков ОРВИ дети и сотрудники будут отстранены от учебного процесса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Томска ужесточила противоэпидемиологические меры в образовательных учреждениях. В частности, в школах и детсадах будут организованы ежедневные «утренние фильтры» для детей и сотрудников. В случае выявление признаков ОРВИ они будут отстранены от учебного процесса.

«В учреждениях проводится влажная уборка, проветривание, обеззараживание воздуха и поверхностей во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, а также обязательная дезинфекция кухонной и столовой посуды», - говорится в сообщении.

Для персонала введен масочный режим и контроль за его соблюдением. Департамент образования рекомендовал ограничить присутствие родителей на праздничных мероприятиях, при этом для них обязательно использование масок, обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор рекомендовал проводить утренники в Томске без присутствия родителей.

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