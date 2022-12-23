«Авито Недвижимость» запустила сервис безопасного онлайн-бронирования посуточного жилья в Томской области

Все квартиры, доступные для бронирования через сервис проходят серьезную проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Платформа «Авито Недвижимость» расширила географию работы сервиса онлайн-бронирования квартир в 89 раз, подключив к нему ещё 4004 города России.

Общее число городов, где доступно безопасное бронирование жилья достигло 4049, включая 29 населенных пунктов Томской области. Забронировать жилье можно в Томске, Первомайском, Стрежевом, Светлом и других населенных пунктах.

Все квартиры, доступные для бронирования через сервис проходят серьезную проверку. Она включает видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения объекта фотографиям и описанию, а также проверку документов арендодателя. По ее итогам надежные объявления маркируются значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Денежные средства гость перечисляет через платформу «Авито», не пользуясь никакими сторонними сервисами и сайтами. «Авито Недвижимость» замораживает их и перечисляет предоплату арендодателю только спустя сутки после заселения: на случай любых непредвиденных ситуаций. В случае возникновения каких-либо проблем с квартирой платформа вернет деньги пользователю.

После того, как арендодатель получает заявку на бронь, у него есть 12 часов, чтобы принять или отклонить заявку. За это время стороны могут обсудить все волнующие вопросы. Гость может бесплатно отменить бронь в течение срока, установленного арендодателем. Если этот срок будет нарушен, владелец жилья все равно получит предоплату в качестве компенсации.