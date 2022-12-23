Для школ Томской области закупили новую партию автобусов

Школы Томской области получат новые автобусы. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Об обновлении школьного автопарка рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Телеграм-канале.

«У нас огромная область, в которой больше 500 населённых пунктов. В некоторых, очень маленьких, нет школ. Но есть дети - им всем нужно учиться. К знаниям их возят школьные автобусы. Всего их у нас 277. Такой транспорт должен быть надёжным и безопасным», - написал Владимир Мазур.

Глава региона уточнил, что транспорт закупили на средства федерального бюджета. Автобусы уже выехали к юным пассажирам в разные районы области.

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