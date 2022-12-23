В Томской области выявили еще 58 новых случаев COVID-19

Одному человеку понадобилась госпитализация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 декабря, в Томской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, одному человеку понадобилась госпитализация. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 322 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 677 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 409 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 57 пациентов скончались, 8 275 выздоровели.

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