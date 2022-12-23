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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:03

Жительница Томска потеряла 10 тысяч рублей при покупке мебели по интернету

После получения предоплаты лжепродавец перестал отвечать на звонки
Анна Ковалёва
Жительница Томска перевела аферистам 10 тысяч рублей

Жительница Томска перевела аферистам 10 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

56-летняя томичка рассказала в полиции о том, что ее обманули мошенники при попытке купить кухонный гарнитур. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Объявление о продаже мебели жительница Томска нашла на одном из интернет-порталов. Пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила женщина. Она пояснила, что кухонный гарнитур еще есть в наличии, для его покупки нужно связаться с продавцом. Затем покупательнице перезвонил мужчина.

«Злоумышленник связался с пожилой томичкой через мессенджер, прислал видео гарнитура, и они договорилась об условиях сделки и предоплате. Женщина перевела 10 тысяч рублей по номеру телефона мужчины, после чего на ее звонки перестали отвечать», - уточнили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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