Жительница Томска потеряла 10 тысяч рублей при покупке мебели по интернету

Жительница Томска перевела аферистам 10 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

56-летняя томичка рассказала в полиции о том, что ее обманули мошенники при попытке купить кухонный гарнитур. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Объявление о продаже мебели жительница Томска нашла на одном из интернет-порталов. Пенсионерка позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила женщина. Она пояснила, что кухонный гарнитур еще есть в наличии, для его покупки нужно связаться с продавцом. Затем покупательнице перезвонил мужчина.

«Злоумышленник связался с пожилой томичкой через мессенджер, прислал видео гарнитура, и они договорилась об условиях сделки и предоплате. Женщина перевела 10 тысяч рублей по номеру телефона мужчины, после чего на ее звонки перестали отвечать», - уточнили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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