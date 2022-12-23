Более 14 тысяч жителей Томской области за неделю заболели ОРВИ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области более 14 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю. Эпидпорог в регионе превышен более чем на 80%, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

По словам специалиста, за 7 дней было зафиксировано более 14 500 случаев заболеваний. Он добавил, что эпидпорог превышен в основном среди детей от 3 до 6 лет, то есть тех, кто посещает детские сады. Кроме того, много болеют подростки от 15 лет.

Также отмечается, что по итогам прошедшей неделе в регионе полностью закрыты 4 школы и 3 детских сада. Также закрыты 94 класса в 35 школах.

Рудиков заявил, что основным условием для закрытия класса или группы является отсутствие более 20% детей по причине ОРВИ.

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