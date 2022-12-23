В Томск вновь придут холода до -20 градусов

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В Томске вновь будет морозно. На выходных столбики термометра упадут до -20 градусов. По региону пройдут осадки в виде снега, сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии областного гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В субботу в Томской области синоптики обещают ночную температуру до -12...-17 градусов, местами до -23 градусов. Днем будет до -5...-10 градусов, местами до -15. Также отмечается, что по региону в субботу пройдет сильный ветер, местами до 17 м/с.

В Томске в субботу, 24 декабря, не будет теплее. Ночная температура прогнозируется до -19...-21 градуса, а дневная до -8...-10 градусов.

В воскресенье в области будет чуть теплее. Синоптики обещают ночную температуру до -6...-11 градусов, а дневную - до минус 1...-6 градусов, местами до -11.

В городе синоптики прогнозируют также потепление. Ночью будет до -9...-11 градусов, а днем - до минус 4...-6 градусов. Ожидается снегопад.