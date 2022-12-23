«Ростелеком» предлагает томичам менять бонусы на подарки

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» запустил новогоднюю онлайн-игру «Генератор подарков». Испытать удачу могут все участники программы лояльности «Бонус», которой уже активно пользуются более четверти томских абонентов.

«Ростелеком» приготовил для своих пользователей более 2 миллионов призов, среди которых подарки от онлайн-кинотеатра Wink и образовательного сервиса «Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — SUNLIGHT, «Спортмастер», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «Детский мир» и многих других.

Правила игры просты: нужно использовать заряды с энергией для запуска генератора, который выдает гарантированные призы и кристаллы. Заработанные кристаллы дают право участвовать в еженедельном розыгрыше одного из десяти суперпризов — сертификата на путешествие на сумму 50 000 рублей от Level.Travel. Каждый новый старт в игре увеличивает шансы на победу.

«По традиции в конце года “Ростелеком” старается порадовать участников программы лояльности, предлагая сыграть в увлекательную онлайн-игру. Это благодарность за желание оставаться с нами. В 2022 году томичи накопили более 16,5 млн. бонусов, которые они могут превратить в подарки к новогодним праздникам для себя и близких», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Программа лояльности «Бонус» от «Ростелекома» доступна всем абонентам компании, которые зарегистрированы в Едином личном кабинете. Присоединиться к ней могут все желающие, которые пользуются хотя бы одной из услуг провайдера: «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Мобильная связь», «Домашний телефон» или «Умный дом». Начисление баллов происходит не только за оплату сервисов — их можно получить в подарок на день рождения, за прохождение опросов и активности в соцсетях. Также бонусный счет пополнится за покупки в интернет-магазинах у партнеров программы: «МВидео», «СберМегаМаркет», «ЛитРес», «Л’Этуаль», AliExspress, Ozon и других.

Томичи могут проверить свои силы в онлайн-игре до 15 января 2023 года. Полные правила и условия проекта «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru, в личном кабинете и в приложении «Мой Ростелеком».

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Томский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Томской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.