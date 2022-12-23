На Коммунальном мосту в Томске вновь появились ямы

Специалисты продолжат следить за ситуацией и будут проводить ремонт по необходимости. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На въезде в Томск на Коммунальном мосту рабочие заделали образовавшиеся ямы, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале. Как сообщил начальник департамента капитального строительства мэрии Александр Суходолов, ранее эти ямы уже заделывали с помощью холодных смесей, но это временная мера.

«Смеси разрушаются при перепадах температур под воздействием большегрузов. Чтобы улучшить ситуацию, из соседнего региона заказали специальный состав для ремонта асфальтового покрытия в холодное время года», - говорится в сообщении.

Решить это проблему, по словам начальника департамента, получится только с приходом теплых температур. Специалисты продолжат следить за ситуацией и будут проводить ремонт по необходимости.

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