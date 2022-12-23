«Единая Россия» пообещала не снижать объемы гуманитарной помощи Донбассу в 2023 году

С начала спецоперации свыше 300 т гуманитарного груза было собрано в Томской области в поддержку жителей Донбасса и участников СВО. Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия».

Как сообщает сайт ER.ru, на днях были подведены итоги гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе в 2022 году. Эта работа, в которой задействованы все региональные отделения, продолжится в наступающем году, заявил на ВКС по итогам года Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии.

- Партия развернула масштабную миссию, в рамках которой мы собрали и передали жителям Донбасса более 16 тыс. тонн гуманитарной помощи. Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, - сказал Андрей Турчак, отметив, что после вступления Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились.

Чтобы доставить груз без повреждений в зоны военных действий и в гуманитарные центры, его тщательно упаковывают. Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия».

- Мы продолжили оказывать помощь мирному населению. Одновременно с этим вошли в режим «все для фронта, все для Победы». Занимаемся отправкой на передовую необходимого оборудования, обмундирования. Здесь также никто из вас не остался в стороне, - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Спикер выделил и направление работы «Единой России» по помощи семьям военнослужащих, отметив: темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. С начала СВО партия оказывает помощь фронту. Только в октябре, по информации ER.ru, было собрано более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, техники, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов.

Напомним, на Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Также партия координирует работу врачей-волонтеров. В общей сложности с начала СВО в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около 1 тыс. российских врачей-добровольцев приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» оказывают адресную поддержку военнослужащим в российских госпиталях. Это направление реализуется вместе с Минобороны и фондом «Своих не бросаем».

В таких большегрузных машинах с логотипом Томской области помощь региона добирается до места назначения – в зону СВО на Донбассе. Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия».

С начала СВО по освобождению Донбасса члены партии Томского реготделения, депутаты от «Единой России», представители бизнеса и общественных организаций активно оказывают всестороннюю поддержку новым регионам РФ, участникам специальной военной операции, рассказал руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Томской области Максим Резников.

«С первых дней СВО члены и единомышленники «Единой России» объявили сбор средств для оказания помощи жителям Донбасса. Томская область собрала более 300 тонн гуманитарного груза: товары первой необходимости, продуктовые наборы, спортивные товары, строительные материалы, пиломатериалы и др. Наши волонтеры и врачи ездили в зоны проведения СВО для оказания помощи раненым и жителям новых территории РФ. На базе региональной приемной создан Центр по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Это все меры комплексной поддержки, которая вносит значимый вклад в достижение общей цели», – отметил Максим Резников.