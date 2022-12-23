Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

Фото: Сибфм

Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов на самолеты авиакомпании NordStar при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты – расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов – одна из его приоритетных задач. Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении – отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона».

# # #

Пресс-служба

press_sib@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.