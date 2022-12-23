Нефтепроводчики модернизируют системы ЭХЗ

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Нефтепроводное предприятие «Транснефть - Западная Сибирь» завершило техническое перевооружение системы электрохимзащиты (ЭХЗ) магистрального нефтепровода Усть-Балык - Омск в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия на 2022 год.

В ходе модернизации системы ЭХЗ специалисты заменили протекторную защиту футляров магистрального нефтепровода, дренажные анодные и катодные кабельные линии общей длиной более 6 км.

Также были смонтированы 13 модулей высоковольтных устройств катодной защиты, 15 анодных заземлений, контрольно-измерительные пункты. Установлены устройства защиты трубопровода от воздействия переменного тока. На воздушной линии электропередачи 6кВ произведена замена линейных разъединителей.

Монтаж нового оборудования осуществлялся на существующих площадках по трассе действующего нефтепровода. Работы проводились в течение шести месяцев на территории пяти районов Омской области с целью повышения эффективности работы ЭХЗ магистрального нефтепровода и продление срока его эксплуатации.

В настоящее время система ЭХЗ МН Усть-Балык - Омск введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Система ЭХЗ линейной части магистральных трубопроводов является одним из самых надежных способов предохранения проложенных под землей трубопроводов от коррозии. Для поддержания промышленной и экологической безопасности АО «Транснефть - Западная Сибирь» планомерно выполняет обновление систем ЭХЗ в зоне своей ответственности. В 2022 году предприятие завершило техперевооружение оборудования электрохимзащиты нефтепроводов Омск - Иркутск, Усть - Балык - Омск, нефтепродуктопровода Омск - Сокур и нефтеперекачивающей станции «Вознесенка» в Красноярском крае.