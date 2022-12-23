В Томске на проспекте Ленина планируют поставить остановку «Микрорайон Радонежский»

Новая остановка появится на главном проспекте Томска. Фото: Администрация города Томска

Транспортная остановка появится в Томске на четной стороне проспекта Ленина рядом с пересечением с улицей Трудовая. На 26-м собрании городской Думы депутаты поддержали предложение заместителя мэра Вячеслава Черноуса назвать остановку «мкр. Радонежский». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, в 2022 году жители Томска направили и.о. главы города Михаилу Ратнеру просьбы установить дополнительную остановку на проспекте Ленина. Мэр поручил рассмотреть такую возможность.

«На сегодняшний день определено место, установлен павильон, в будущем благоустроительном сезоне планируется организация заездного кармана. Автобусы смогут заходить на новую остановку после внесения ее в реестр», - уточнили в сообщении.

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