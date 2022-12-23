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НовостиОбщество23 декабря 2022 0:52

В Томске похолодает до -21 градуса 23 декабря

Существенных осадков днем не ожидается
Анна Ковалёва
Существенных осадков в Томске 23 декабря не ожидается

Существенных осадков в Томске 23 декабря не ожидается

Фото: Анна Ковалёва

В Томской области 23 декабря прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщил томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами ожидается небольшой снег, изморозь.

По данным синоптиков, ветер будет дуть юго-западный. Днем 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха в регионе будет варьироваться от -14 до -24 градусов.

В Томске днем ожидают похолодание до -21 градуса.

На дорогах местами гололедица.

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