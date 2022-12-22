Жителя Томска отправили в тюрьму за угрозы убийством сотрудникам скорой помощи

Житель Томска угрожал расправой сотрудникам скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2022 года 33-летний томич вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие по вызову медики обнаружили мужчину нетрезвым. Молодой человек начал конфликтовать с ними и угрожать физической расправой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Житель Томска вышел на улицу, когда увидел подъехавшую машину скорой помощи. Медицинские работники пригласили его в автомобиль, где начали осматривать. Мужчина вел себя агрессивно, требовал доставить его в выбранную им больницу.

«В ходе конфликта он высказывал в адрес фельдшера и медицинской сестры угрозы убийством, при этом имея при себе зажигалку, стилизованную под боевое оружие. В последующем выйдя из автомобиля, продолжил противоправные действия, угрожая врачу произвести выстрелы», - уточняется в сообщении.

Ранее судимого жителя Томска приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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