Ядерный физик из Томска Екатерина Щеглова рассказала о победе в проекте телеканала ТНТ

Жительница Томска победила в первом сезоне проекта "Вызов". Фото: Екатерина Щеглова

Жительница Томска Екатерина Щеглова в паре с Торнике Квитатиани победила в первом сезоне проекта «Вызов». В спортивно-интеллектуальном шоу участвовали 12 представителей шоу-бизнеса, а также 12 талантов из сфер науки и искусства.

Екатерина Щеглова рассказала нашей коллеге из «МК в Томске», как попала на проект. Организаторы телешоу вышли на ее альма-матер – ТПУ. ВУЗ связал выпускницу с продюсерами. Затем представители канала предложили девушке принять участие в новом проекте.

«Меня нашли именно через мои достижения», - сказала Екатерина, которая выиграла международную стипендию для женщин в ядерной отрасли имени Складовской-Кюри в 2020 году. В 2022 году девушка закончила англоязычную магистерскую программу Томского политехнического университета по направлению «Nuclear Science and Technology» по специализации «Безопасность и нераспространение ядерных материалов».

После победы в шоу Екатерина Щеглова решила перечислить 1 миллион рублей на благотворительность. Фото: ТНТ

Сначала Екатерина была шокирована приглашением участвовать в проекте, однако ей было приятно такое внимание.

«Концепция мне очень понравилась. Спустя какое-то время я дала официальное согласие на участие в шоу», - рассказала Екатерина.

По словам девушки, участие в телешоу оказалось для нее одним из самых запоминающихся событий в жизни. Съемки шли в течение августа 2022 года в Карелии. Участники жили на базе отдыха. Для Екатерины сложным показалось буквально все. «Катить бочки с песком, решая при этом головоломки, голосовать против участников, которые тебе нравятся, налаживать эмоциональный контакт с новым партнером», - перечислила девушка.

На проекте Екатерина Щеглова представляла Томск, хотя родом девушка из поселка под Читой. После школы она приехала в Томск на обучение, живет здесь уже 6 лет и ощущает себя настоящей томичкой.

После победы в «Вызове» Екатерина и Торнике Квитатиани решили перечислить по 1 миллиону рублей на благотворительность. Екатерина переведет деньги в родную школу в Ясногорске.

«Хочу отблагодарить всех педагогов, которые меня обучали. Именно в школе я поняла, что учиться важно и интересно», - уточнила победительница премии.

Съемки шли в августе 2022 года в Карелии. Фото: ТНТ

Про ядерную физику Екатерина Щеглова говорит просто: это лишь раздел физики, изучающий взаимодействие ядер и атомов. «Это такая же техническая отрасль, как и любая другая, например, энергетика», - пояснила девушка.

Екатерина пока не знает, останется ли жить в Томске. В январе 2023 года талантливая девушка собирается отправиться на стажировку в международное агентство по атомной энергии в Вену.