"Краса в погонах": томский проект показал третью участницу

СУ СК РФ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии Дня образования СК РФ издание "МК в Томск" начинает знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Проект будет нести название "Краса в погонах".

Участницей проекта «Краса в погонах» под номером три стала майор юстиции, старший инспектор отдела по приему граждан и документальному обеспечению СУ СК России по Томской области Мария Некрасова. Она работает с 2007 года. Ее хобби путешествия.

СУ СК РФ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отметим, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — прокуратуре, полиции, ФССП, МЧС, СУ СК.

Ранее мы рассказывали о второй участнице проекта Елене Антух, которая работает в СК с 2014 года.

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