Дума Томска утвердила новый порядок избрания мэра

Мэра Томска будет выбирать специальная комиссия. Фото: Кирилл Гостев

Новый порядок избрания мэра Томска утвердили на 26-м собрании городской думы. Выбирать градоначальника будет специальная конкурсная комиссия. В нее войдут 14 человек: семь от городских депутатов, по одному от фракций и председатель думы Томска, а также семь от областной администрации.

Каждый кандидат на пост мэра будет представлять членам комиссии свою программу по развитию Томска на пять лет. Если ни один кандидат не наберет нужного количества голосов, проведут новый конкурс. Когда кандидаты будут утверждены, депутаты городской думы выберут градоначальника тайным голосованием.

«Данный порядок описывает такие вещи, как формирование комиссии, требования к кандидатам, процедура проведения конкурса, необходимые документы, которые предоставляют кандидаты. Поправки от кандидатов были рассмотрены на совете думы. В большинстве своем было принято решение согласиться с теми выводами относительно поправок, которые были разработаны юридическим отделом», – прокомментировал новость председатель постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам думы города Томска Илья Леонтьев.

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