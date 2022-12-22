Билайн запустил технологии VoLTE и VoWiFi в Томской области

Фото: ПАО Вымпел - коммуникации

Билайн запустил технологии VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**) для клиентов в Томской области. Они позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G или сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает для клиентов новый уровень качества голосовых звонков. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Звук голоса обладает высокой четкостью, скорость его передачи увеличивается, что создает эффект присутствия. К тому же, VoLTE позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео во время звонка – телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Технология доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Технология VoWiFi, в свою очередь, позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где слабый сигнал мобильной сети, но есть стабильное Wi-Fi соединение. Эта возможность может пригодиться при нахождении в цокольных, подвальных, помещениях, а также на последних этажах высотных зданий. Кроме того, технология позволит абонентам совершать звонки и отправлять SMS из любой точки мира по домашнему тарифу

«За несколько лет мы значительно увеличили сеть и улучшили качество связи в Томской области. Запуск технологий VoLTE и VoWiFi – логичное продолжение этой работы. Во-первых, эти технологии взаимодополняют друг друга и помогают абоненту оставаться на связи в различных ситуациях, во-вторых, их запуск позволяет высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета 4G. Это позволит подготовить сеть к постоянно растущей нагрузке и росту трафика», - комментирует запуск новых технологий директор Томского отделения билайн Людмила Цветкова.

Стоит отметить, что качество сервиса VoWiFi зависит от ряда сторонних параметров. Для получения услуги в полном объеме рекомендуется использовать смартфон, поддерживающий технологию VoW F и обновить sim-карту, если она была куплена до 2016 года, а также выбрать наиболее стабильного оператора проводного интернета, обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi у себя дома, а также установить роутер с поддержкой частоты 5ГГц, которая поможет избежать нежелательные помехи от соседских роутеров в многоквартирных жилых домах.

Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии можно здесь.

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при техн. возможности подключения.Подробнее – на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Технологию VoWiFi необходимо активировать вручную в настройках телефона, включив функцию «Вызовы по Wi-Fi».

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