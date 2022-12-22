В Томске закроется центр иммерсивного искусства «Особняк»

Фото: центр иммерсивного искусства "Особняк".

Центр иммерсивного искусства «Особняк» прекратит свою работу 15 января 2023 года. Об этом рассказала директор учреждения Алена Шафер в социальных сетях.

Директор рассказала, что у центра скопились долги по аренде и зарплате, которые нет возможности выплачивать, а заработков хватает только на текущую деятельность.

«Аренда «Особняка» - это 150 тыс в месяц, а есть ещё и зарплата, которую я должна платить работникам, которые отважно терпят все проблемы. И к сожалению, в нашем регионе нет системы поддержки таким проектам, как «Особняк», - сообщила Шафер.

Руководитель уточнила, что проект она начинала совместно с партнером, который больше не хочет им заниматься.

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