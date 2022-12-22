Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 8:23

Власти Томска возместят многодетным семьям средства за газификацию

Депутаты облдумы приняли правки к областному закону
Кирилл Колемасов
В список войдут работы по созданию или реконструкции системы отопления.

В список войдут работы по созданию или реконструкции системы отопления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областные депутаты расширили перечень работ по газификации, за которые жители могут получить компенсацию. Это обеспечивает новый закон о поддержке томичей, осуществляющих газификацию жилья. В список войдут работы по созданию или реконструкции системы отопления.

Был расширен и перечень граждан, которым полагается выплата. В него вошли инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей умерших инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, многодетные семь, дети-инвалиды

Ранее мы рассказывали, что депутаты законодательной думы Томской области утвердили бюджет на 2023 год и плановый 2024-2025 годов. Депутаты думы Томска также утвердили бюджет города.

Читайте также: Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили бюджет фонда ОМС