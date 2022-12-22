Из особо охраняемой зоны для строительства развязки на юге Томска решили вывести 1,6 гектара леса

Проект транспортной развязки уже прошел государственную экспертизу Фото: Виктория МИНАЕВА

На примыкании трассы Томск-Аникино-Ярское к дороге Томск-Аэропорт появится новая транспортная развязка. Для ее строительства из особо охраняемой природной территории выведут 1,6 гектара леса. За изменение границ охраняемой зоны на юге Томска проголосовало 25 депутатов, против – 6.

Выведенную землю власти собираются присоединить к другой природоохранной территории - склону реки Томи. «Площадь добавляемой территории составит 2,7 гектара, всего в перспективе площадь ООПТ увеличится на 1,1 гектара», – отметил в ходе собрания заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Появление развязки у поселка Геологов станет следующим этапом после строительства «прокола» на 76-м километре под железной дорогой Тайга-Томск. Проектно-сметная документация по созданию аникинской развязки уже разработана. Сроки реализации проекта пока не установлены.

Читайте также Депутаты Думы Томска утвердили бюджет города на 2023 год