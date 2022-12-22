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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:49

Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили бюджет фонда ОМС

Он вырос на 2 миллиарда
Кирилл Колемасов
Общая сумма расходов на 2023 год ориентировочно на уровне показателей, которые были приняты в первом чтении.

Общая сумма расходов на 2023 год ориентировочно на уровне показателей, которые были приняты в первом чтении.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня депутаты законодательной думы утвердили бюджет территориального фонда ОМС. Его доработали в соответствии с федеральными законами, сообщается на сайте регионального парламента.

Доходы регионального фонда составит 23,2 млрд рублей. Из бюджета федерального фонда была выделена субвенция в 22,3 млрд рублей.

Общая сумма расходов на 2023 год ориентировочно на уровне показателей, которые были приняты в первом чтении, и составят 23,2 млрд рублей.

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