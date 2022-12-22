Спикер думы Томска Акатаев предложил вернуть "Газели" подвозящие до поселков

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В Томске во время 26-го собрания думы города подняли вопрос о транспортной доступности. Спикер думы Томска Чингис Акатаев предложил вернуть "Газели" подвозящие до поселков.

"Хочется задать вопрос мэрии: в конце августа прошлого года администрацией города должна была быть представлена в Думу концепция развития муниципального транспорта, затем этот срок сдвинулся на конец 2021 года, сейчас конец 2022 года, увидим ли мы обещанную концепцию", - сказал Акатаев.

Спикер отметил, что помимо городского электрического транспорта и муниципального автобуса, новая программа могла бы включать в себя подвозные маршрутные автобусы малой вместимости. Они могли бы доставлять томичей из поселков: Родионово, Спутник, МПС Северный или крайних домов в Зеленых горках, или Радонежском до остановок действующих маршрутов общественного транспорта.

Как подчеркнул Акатаев, обеспечение транспортной доступности - это обязанность муниципалитета.

"Ситуация, сложившаяся в июле этого года в Колпашево, когда с окончанием действия контрактов на несколько маршрутов город рисковал остаться без общественного транспорта, в Томске повториться не должна", - добавил спикер.