Томским семьям участников СВО предоставят бесплатную юридическую помощь

Фото: Алёна Мищенко.

Жителям Томской области, чьи родственники находятся в зоне СВО, предоставят бесплатную юридическую помощь. Участникам военной операции также окажут бесплатную помощь. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Законодательной думы.

"Предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи в течение всего периода прохождения гражданином военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в течение одного года после ее завершения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что список томичей, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, дополняется мобилизованными и военными, которые заключили контракт. В список родственников, кому также положена помощь специалистов вошли: дети, супруги и родители. Также в этот перечень будут включены ветераны боевых действий.

Представляющий законопроект депутат Марат Валеев подчеркнул, что основное условие к мобилизованным и тем, кто заключил конктракт, - они должны быть участниками спецоперации.