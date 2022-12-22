В чем моя вина? Экс-мэр Томска Иван Кляйн высказал отношение к обвинению

Фото: Валерий Доронин

20 декабря в Советском районном суде Томска продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Ивана Кляйна. Напомним, его обвиняют по ч.3 ст.33 ч.2 ст.285 УК РФ. После того, как было зачитано обвинительное заключение, Иван Кляйн высказал к нему свое отношение, отметив, что обвинение противоречиво настолько, что он затрудняется понять, в чем же его вина.

По версии следствия, в 2019 году экс-мэром даны незаконные указания начальнику департамента дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергею Аушеву с целью принять работы, по ремонту автомобильной дороги от ул. Большая Подгорная 89 до ул. Большая Подгорная 233, выполненные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО Братство.

Для этого Кляйн якобы поручил привлечь иную организацию технического контроля с целью последующей приемки и оплаты работ подрядчика. Поскольку предписания Центра технического надзора, привлеченного по муниципальному контракту для контроля за качеством работ на Большой Подгорной, не были выполнены подрядчиком.

Как отмечает Кляйн, в одной части обвинения делается вывод о том, что работы не соответствовали нормативно-техническим требованиям по качеству и требованиям безопасности, в связи с чем не могли быть приняты и оплачены. А из другой части обвинения следует, что работы ООО Братство по показателям продольной и поперечной ровности автомобильной дороги по ул. Большая Подгорная соответствовали требованиям ГОСТ Р 50597-2017 без учета требований СП 78.13330.2012.

Фото: Валерий Доронин

«По версии обвинения, ремонт автомобильной дороги, соответствующий ГОСТу, является преступлением – говорит Кляйн. - От такого обвинения мне приходится сегодня защищаться. Могу уверенно заявить, незаконных указаний Сергею Аушеву я не выдавал. Целью моей работы, моими принципами, всегда были: порядок, дисциплина, качество и ответственность за выполняемые работы. Это мои жизненные принципы, и я всегда их придерживался, требовал их исполнения на любых участках своей работы, в том числе, и на посту мэра. Я стремился улучшить жизнь томичей, создать комфортные и безопасные условий проживания на территории Томска. Думаю, что мои коллеги и жители города смогут подтвердить мои слова в ходе судебного разбирательства по данному делу».

Кляйн напомнил, что требовал качества и от подрядчиков, и от своих подчиненных. Это касалось всего: ремонта ограждений в детских дошкольных учреждениях и школах, благоустройства дворовых и общественных пространств, озеленения Томска и требований к качеству при ремонте дорог.

«Я думаю, что жители Томска еще не забыли, как я заставил подрядчика переделать работы по ул. Учебная, как требовал соблюдения технологии при ремонте ул. Никитина и Усова, как заставил, в рамках гарантийных обязательств, переделывать работы и устранять недостатки, выявленные после года эксплуатации дороги по пр. Фрунзе. У меня не было особых отношений с подрядчиками, которых я, как и всякий любой градоначальник неплохо знал. Работа должна быть сделана. Требования ко всем предъявлялись равные», - говорит Кляйн.

«Обидно до глубины души»

Именно так Иван Кляйн обозначил свое эмоциональное состояние. Томичи помнят, как экс-мэр постоянно объезжал ремонтируемые объекты для наблюдения за качеством работ, привлекал к этому замов, глав районных администраций, специалистов, представителей общественных организаций, СМИ.

«Я делал все, чтобы процесс производства и приемки работ был прозрачным, понятным и подконтрольным. Свою непосредственную задачу видел в том, чтобы обеспечивать координацию всех служб и специалистов администрации при ремонте объектов в городе. Мне очень обидно, до глубины души, и даже оскорбительно, когда мое стремление сделать, как можно лучше, насколько это позволяли финансы города, трактуется обвинением, как заинтересованность в приемке и оплате работ ненадлежащего качества! Когда столько времени, сил и здоровья мной отдано для процветания Томска и комфортного, безопасного проживания жителей в нашем городе», - рассказывает Кляйн.

Фото: Валерий Доронин

Экс-мэр Томска подчеркнул, что никогда не давал указаний о принятии работ любой ценой: «Если мои подчиненные что-то скрывали, недоговаривали, либо просто боялись наказания, такое перекладывание ответственности за свои действия на меня – это попытка избежать собственной ответственности».

Был ли нарушен закон?

Этот вопрос сегодня задают многие из тех, кто знаком с обстоятельствами дела. Было ли совершено уголовное преступление, либо все разбирательства вокруг ремонта дороги на Большой Подгорной не более, чем гражданско-правовой спор?

Иван Кляйн, выступая в суде, тоже коснулся этой темы, напомнив, что дороги являются одним из самых сложных объектов и затратных статей бюджета. До избрания Кляйна на пост мэра дороги в Томске находились в ужасном состоянии из-за хронического недофинансирования. Так в проекте бюджета на 2014 год на эти цели изначально запланировано всего 87 млн рублей. После избрания Кляйна эта цифра была увеличена в три с лишним раза до 300 млн ежегодно.

С 2019 года началось постепенное выделение из областного бюджета федеральных сумм в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В условиях ограниченного финансирования мы пытались проводить текущие ремонты, чтобы охватить ремонтом большую протяженность дефектных дорог, где и ездить-то автотранспорту было небезопасно. Обращаю внимание, что проводились исключительно текущие ремонты, на капитальные ремонты средств не выделялось», - пояснил Кляйн.

Почему бывший глава города сделал на это акцент - понятно. Обвинение настаивает на том, что ремонт на Большой Подгорной должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, как того требовал и муниципальный Центр технического надзора. Хотя этот свод правил принят для строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог. При текущем ремонте дорожники руководствовались ГОСТом.

«Из материалов дела ясно одно - все обвинения связаны с тем, что в ходе выполнения работ подрядчик укладывался в норматив продольной ровности по ГОСТу, а Центр технического надзора требовал от подрядчика достижения норматива продольной ровности по своду правил, принятым для строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог. По ГОСТу продольная ровность составляет не более 5/6 мм/м (в зависимости от класса и категории дороги), а по своду правил не более 2,6 мм/м. Вот эти различия в нормативном регулировании вызвали к жизни настоящее уголовное дело против меня. Сразу хочу отметить, что для отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги значение имеет норматив продольной ровности по ГОСТу», - рассказывает Кляйн.

Фото: Валерий Доронин

Также Иван Кляйн сообщил, что эффективность деятельности градоначальников по показателям исполнения национальных проектов не оценивается. Поэтому утверждение о том, что его преступным мотивом было достижение показателей нацпроекта – надуманно.

«Каких-либо последствий для города при неосвоении целевых средств не предусмотрено. С чего тогда следствием мне вменен такой мотив? Это опять чьи-то слова или мнение», - вопрошает Кляйн. - Мне предъявлено обвинение, где не указано, какие установлены нарушения при выполнении ремонта автомобильной дороги по ул. Большая Подгорная в 2019 году, почему достижение подрядчиком при ремонте автомобильной дороги продольной ровности по нормативам ГОСТа против норматива свода правил является преступным, почему автомобильная дорога – в случае ее несоответствия действующим нормам – эксплуатируется без каких либо предписаний о запрете эксплуатации, в том числе от прокуратуры, до настоящего времени».

Он также сообщил, что в материалах дела есть обследования специализированными организациями автомобильной дороги по ул. Большая Подгорная, выполненные в 2019, 2020 и 2021 г.г. Из них следует, что автомобильная дорога, в ее отремонтированной части, находилась в нормативном состоянии, соответствующем ГОСТу.

«Не было у меня преступного умысла и мотива, отсутствуют вредные последствия – никакими своими должностными полномочиями я не злоупотреблял, тем более не организовывал и не руководил злоупотреблением должностными полномочиями иного лица, не создавал преступной схемы», - подытожил Кляйн.

В завершении выступления экс-мэр попросил суд объективно разобраться во всех фактических обстоятельствах дела.

В ходе судебного заседания также предоставлено слово другим обвиняемым – Сергею Аушеву и Артему Рышкову, а также адвокатам подсудимых. Мы будем следить за развитием событий.