Владимир Мазур рассказал о планах отремонтировать томский ТЮЗ в 2023 году

Владимир Мазур рассказал в своем Telegram – канале о планах развития сферы культуры в 2023 году. Губернатор Томской области сообщил о планах провести капитальный ремонт в театре куклы и актера «Скоморох», Театре юного зрителя, детской школы искусств в Первомайке, дома культуры в Бакчаре и музее Северска.

По модельному стандарту планируется переоборудовать библиотеки в Подгорном Чаинского района и в Комсомольске Первомайского района. Новое оборудование поставят в областной краеведческий музей, музей истории Томска и Зырянский краеведческий музей. Переоснащение затронет и театры.

«Обновим световое, звуковое и другое оборудование в сельских домах культуры. Сейчас формируем перечень, и я ставлю задачу, чтобы в нём было не меньше клубов, чем в этом году», - рассказал губернатор в публикации.

Владимир Мазур также анонсировал появление трех автоклубов, о которых его просили жители. Это передвижные культурные центры, которые будут работать в отдаленных селах.

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