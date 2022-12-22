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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:00

Житель Томска похвастался большим уловом щуки

Томич рассказал на что хорошо клевала рыба
Ксения Высотина
Фото: "Рыбалка, активный отдых в Томске".

Фото: "Рыбалка, активный отдых в Томске".

В Томске рыбаки продолжают делиться фотографиями своих уловов. Еще один житель областного центра похвастался своим большим уловом щуки в социальных сетях.

"В прошедшие выходные покатались по озёрам и малым рекам. Рыбка клевала капризно, много бурили, много искали. В день выезда попали на хороший клев щуки", - написал Алексей в паблике "Рыбалка, активный отдых в Томске".

Рыбак отметил, что лучше всего щука клевала на мормышку и балансира.

Фото: "Рыбалка, активный отдых в Томске".

Фото: "Рыбалка, активный отдых в Томске".