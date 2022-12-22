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НовостиОбщество22 декабря 2022 3:21

В Томской области мужчина незаконно выловил рыбы почти на 1,5 млн рублей

У него дома обнаружили 9 сибирских осетров
Кирилл Колемасов
Своими действиями мужчина нанес государству ущерб более чем на 1,4 млн рублей

Своими действиями мужчина нанес государству ущерб более чем на 1,4 млн рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Полицейские в Чаинском районе города Томска установила подозреваемого в незаконной ловле рыбы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области У 41-летнего местного жителя были изъяты особо ценные породы рыбы.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь на реке Обь, в районе села Коломино, используя рыболовные сети, произвел незаконную добычу особо ценной породы – 9 экземпляров сибирского осетра, которого впоследствии хранил по месту своего жительства», - говорится в сообщении.

Своими действиями мужчина нанес государству ущерб более чем на 1,4 млн рублей Возбуждено уголовное дело по ч. 1 258. 1 УК РФ.

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