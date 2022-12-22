Томские спасатели предупредили о снежных заносах на дорогах

При снежных заносах необходимо остановиться и укрыть двигатель со стороны радиатора. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Потеря видимости дезориентирует водителей на дорогах, поэтому при снегопадах следует выполнять четкие рекомендации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Спасатели опубликовали список правил для автолюбителей.

«Не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, укрыть двигатель со стороны радиатора. Если есть возможность, автомобиль нужно установить двигателем в наветренную сторону», - говорится в сообщении.

Если в пути оказались люди на нескольких автомобилях, им лучше собраться вместе и использовать в качестве укрытия только одну машину.

«В заметенной машине, как бы вы не замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля могут стать причиной трагического случая. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль», - поясняют спасатели.

Сотрудники МЧС советуют попавшим в метель периодически выходить из машины и чистить ее. Дело в том, что не занесенный снегом автомобиль является хорошим ориентиром для поисковой группы. Перед выходом в пургу нужно обязательно обвязаться веревкой, иначе можно легко потерять ориентировку в полуметре от автомобиля.

В машине должны иметься горючее, аптечка, сухой паек, зарядное устройство для телефона, а также теплое одеяло, питьевая вода, спички, веревка и лопата.

Перед выездом важно поинтересоваться прогнозом погоды. При предупреждениях о возможных снежных заносах нужно ограничить передвижение. О возникновении чрезвычайной ситуации следует сообщить по номеру телефона 101 или 112.

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